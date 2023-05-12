Условный срок на колонию особого режима заменили жительнице ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской атомной области женщине заменили условный срок на реальный. Об этом прокуратуру попросила уголовно-исполнительная инспекция.

- Ранее приговором суда женщина была осуждена за совершение кражи, и ей назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год. На осужденную суд также возложил исполнение обязанностей, в том числе являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, не менять постоянного места жительства и не покидать место проживания в период с шести до 22 часов, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Но женщина решила, что условный срок – то же самое, что и свобода. Отмечаться она не ходила, да и дома ее часто не могли застать правоохранители. Ее не раз предупреждали о замене срока на реальный, но колония женщину не пугала.

В итоге ближайшие восемь месяцев ей придется провести в колонии особого режима. Иск инспекции принял суд.

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