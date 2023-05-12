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НовостиПроисшествия12 мая 2023 14:08

Условный срок на колонию особого режима заменили жительнице ЕАО

Она нарушила условия наказания
Василина ВАСИЛЬЕВА
Условный срок на колонию особого режима заменили жительнице ЕАО

Условный срок на колонию особого режима заменили жительнице ЕАО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской атомной области женщине заменили условный срок на реальный. Об этом прокуратуру попросила уголовно-исполнительная инспекция.

- Ранее приговором суда женщина была осуждена за совершение кражи, и ей назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год. На осужденную суд также возложил исполнение обязанностей, в том числе являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, не менять постоянного места жительства и не покидать место проживания в период с шести до 22 часов, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Но женщина решила, что условный срок – то же самое, что и свобода. Отмечаться она не ходила, да и дома ее часто не могли застать правоохранители. Ее не раз предупреждали о замене срока на реальный, но колония женщину не пугала.

В итоге ближайшие восемь месяцев ей придется провести в колонии особого режима. Иск инспекции принял суд.

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