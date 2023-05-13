В Магадане потушили горевший магазин парфюмерии

Спасатели справились с огнем с помощью подручных средств Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Продавец в ходе обычного рабочего дня неожиданно обнаружила загоревшийся на подвесном потолке светильник. Девушка находилась в торговом зале без посетителей, однако самостоятельно справиться с возгоранием не смогла и экстренно обратилась за помощью в пожарную охрану.

Дождавшись на улице приезда огнеборцев, она встретила подразделения, которые с помощью подручных средств ликвидировали обнаруженный очаг возгорания, благодаря чему пламя не успело распространиться до опасных масштабов.

Дознаватели МЧС выдвинули предварительную версию, согласно которой возгорание случилось по причине неисправности прибора освещения. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и три единицы техники. Оперативная помощь помогла избежать материального ущерба и вреда для сотрудницы.

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