Хабаровский край начал полуфинальные выступления во Всероссийском «Кибердроме»

Задача команд Хабаровского края - оказаться в списке 15 лучших. Фото: Краевой центр образования

Среди участников всероссийского конкурса, которым остался один шаг до финала: «Российские железные дороги», «Транснефть - Дальний Восток», «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» и «Меркурий-ДВ». Составы команд сформированы из школьников, представителей ВУЗов и промышленных предприятий.

Полуфинальная стадия проходит в дистанционном формате. Задача 45 конкурсантов, продолжающих борьбу – справиться с управлением беспилотным транспортом, базирующимся на полигоне Санкт-Петербурга.

Сборные Хабаровского края принимают участие в «Кибердроме» уже второй год.

- Наши команды демонстрируют высокие результаты. Команда «Фантом», сформированная на базе «РЖД», признана одной из самых эффективных в четвертьфинале, поэтому мы ждем максимальных результатов и на следующем этапе, - рассказал Петр Черемухин, директор Краевого центра образования. Куратор конкурса.

В случае выхода команд Хабаровского края в 15 лучших, доказывать свое превосходство им предстоит в октябре в Геленджике.

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