Около восьми миллионов рублей перевела мошенникам жительница Магадана

Пострадавшая не усомнилась в желании «сотрудников банка» помочь Фото: Мария ЛЕНЦ

От жительницы Магадана 1977 года рождения полицейские узнали о непрекращающихся звонках, поступавших ей через мессенджер. На том конце провода так называемые «сотрудники службы безопасности банка» рассказывали, что на банковские счета магаданки покушаются мошенники.

Лица, представившиеся специалистами, предложили вернейший способ защитить свои средства от неправомерных действий. Необходимо только оформить несколько кредитов и перевести средства на «безопасные счета». Женщина, не задавая вопросов, отправилась выполнять поручение и оформила переводов на сумму порядка восьми миллионов рублей в неизвестном направлении.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Максимальная санкция - лишение свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Потенциальным будущим жертвам пора перестать попадать в подобные новости и соблюдать осторожность в телефонных разговорах с незнакомыми лицами, кем бы они не представлялись.

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