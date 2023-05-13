Поисковики нашли котелок погибшего в Великой Отечественной войне сержанта из ЕАО

По версии поисковиков, котелок принадлежит сержанту, призванному из ЕАО в 1942 году. Фото: birmig.ru

Предмет обмундирования с выцарапанной фамилией «Дейнега» и инициалами «И.С.» был найден в начале мая в ходе работ по розыску пропавших без вести солдат в период Великой Отечественной войны. Котелок обнаружили недалеко от деревни Трофимово в Орловской области.

О находке сообщил один из членов поискового отряда «Память», обратившийся за помощью в биробиджанскую газету «Миг» с просьбой разыскать родных погибшего в 1943 году солдата.

- В марте 1943 года в данном месте (деревня Трифоново, Орловская область) вела бои 140-я стрелковая дивизия. В списках личного состава значится Дайнек Иван Сидорович, 1916 года рождения, младший сержант, призван в 1942 году Биробиджанским РВК, Биробиджанского района, Еврейской автономной областью. Погиб 8 марта 1943 года. Поиск аналогичной фамилии по другим воинским частям, принимавшим участие в боевых действиях в районе деревни Трифоново Дмитровского района, результатов не дал, - рассказал в сообщении Хрипков И.С., поисковик.

В случае, если родственники сержанта выйдут на связь, поисковики направят им найденный котелок.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.