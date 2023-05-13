Проект «Автолавка в село» начал свой путь с Верхнебуреинского района

В Верхнебуреинском районе продуктов ожидают 210 человек. Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли края
В Верхнебуреинском районе автолавка проедет по трем населенным пунктам, где в общей сложности проживают 210 человек: село Усть-Ургал, поселок Ургал-1 и поселок Шахтинский. Согласно утвержденному графику, маршрут доставки товаров составит 241 километр.
Инициатива запуска проекта по обеспечению продуктами питания и товарами первой необходимости поселений, где нет магазинов, принадлежит губернатору края Михаилу Дегтяреву. Верхнебуреинский район стал третьим, куда заехала автолавка.
- В Ульчский район «Магазин на колесах» приехал в конце января, а в Нанайский район – в середине марта. На днях будет доставлена четвертая автолавка для Вяземского района. Проект оказался очень удачным, показывает высокую эффективность, - рассказал Евгений Романов, министр промышленности и торговли края.
Как сообщил первый заместитель главы администрации Верхнебуреинского района Алексей Крупевский, путешествующий фургон оснащен всем необходимым. Замороженные полуфабрикаты и мясо хранятся в морозильном ларе, имеются прилавки с охлаждением до -5 градусов, холодильный шкаф, а для продавца оборудован умывальник с чистой водой и локальной канализацией.
Востребованность проекта обусловлена тем, что из-за нерентабельности магазины отсутствуют в 109 населенных пунктах региона.
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