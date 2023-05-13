Вторые сутки продолжается тушение пожара в поселке Хабаровского края

Пожарный расчет остается на дежурстве в поселке Фото: Иван МАКЕЕВ

Работа по ликвидации огня в поселке Горный не прекращается с 12 часов 12 мая. Пожар разгорелся на территории частного сектора, однако огнеборцам со временем удалось ликвидировать распространение пламени и отвести угрозу, после чего огонь разгорелся по лесному массиву.

В тушении принимали участие два пожарных расчета пожарной части 75, однако опасность нарастала, в связи с чем понадобилось подкрепление.

- 13 мая тушением лесного пожара занимаются 18 спасателей Комсомольского авиаотделения. Привлечено три единицы техники. В поселке Горный дежурит пожарный расчет, - сообщили актуальную информацию в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, с начала мая на всей территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня и проведение огневых работ. Нарушения режима грозят немалыми денежными штрафами. Так, виновнику придется выплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностное лицо должно заплатить от 30 до 60 тысяч рублей, а с юридического лица потребуют от 400 до 800 тысяч рублей.

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