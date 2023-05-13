Автомобиль загорелся на смотровой площадке Магадана

Огонь успел повредить элементы автомобиля Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Магаданские пожарные отправились по вызову на смотровую площадку мемориала Маска скорби, где, по сообщению, горел автомобиль. Прибыв на место, спасатели увидели полыхающий Porsche Cayenne. Ликвидировать пожар принялись огнеборцы спасательной части №20 в составе шести человек и одной единицы техники.

Локализовать и ликвидировать возгорание удалось в короткие сроки. Тем не менее, совсем без ущерба не обошлось.

- Огнем повреждены резино-технические изделия подкапотного пространства, а также пластиковые элементы салона передней панели. Общая площадь пожара составила 0,2 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Магаданской области.

Причины происшествия продолжают устанавливаться, однако в целях собственной безопасности, всем автолюбителям следует заботиться об исправности своего железного товарища. Рекомендуется регулярное проведение технического обслуживания на спецстанциях. Кроме того, используя электрические предпусковые подогреватели, следует иметь электропровода и кабели с необходимым сечением рассчитанные на применение при отрицательных температурах воздуха.