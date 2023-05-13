Байкеры открыли мотосезон-2023 в Хабаровске

Традиционная точка сбора - «Платинум Арена» Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Из года в год весной Хабаровск встречает одно из самых громких событий, в буквальном смысле слова. Ведь город заполоняют байкеры с разных городов Дальнего Востока со своими железными конями разных размеров и мощностей.

На открытии собрались, как минимум, 500 человек. Среди них как новички больших мероприятий, так и опытные любители мотоциклов, которые всегда рады встрече со старыми друзьями.

Неотъемлемая часть открытия сезона – пробег по городу до точки, где проходит настоящее большое празднование. Во избежание происшествий, дорожные полицейские сопровождают мотоциклистов на протяжении всего мотопробега.

- В отличие от автомобилистов, мотоциклисты получают более серьезные травмы даже при незначительном ДТП. Мотоцикл не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, поэтому использование мотошлемов и защитной экипировки является важными атрибутами при управлении двухколесным транспортом, - пояснили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Взаимодействие автоинспекторов с мотоклубами осуществляется на постоянной основе путем организации совместных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения.

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