Влага небесная опустится на Хабаровск 14 мая

при прогулках не помешает зонт Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходной перед началом новой недели не будет таким безоблачным, как того бы хотели любители погулять или выбраться на природу, так как осадки, так или иначе, охватят все части Хабаровского края.

В столице региона небольшой дождь ожидается только ночью, после чего день уже обещает пройти без заметных осадков. О минусовой температуре вспоминать больше не приходится, ведь ночью похолодает только до +10 градусов, а днем температура и вовсе поднимется до +22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В южных районах дождь немного поморосит не по всей территории, а только местами. Ночью температура может опуститься до +3 градусов, а днем можно ожидать комфортные +25 градусов. Ветер южный, юго-западный до 14 метров в секунду.

Центральные районы также не обойдут стороной кратковременные дожди. Ночью похолодает до 0 градусов, а днем термометр может показать даже +24 градуса. Ветер южный, юго-западный до 14 метров в секунду, а в Комсомольском районе порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Небольшие осадки частично затронут и северные районы региона. Только здесь ночью в крае возможна отрицательная температура – до -3 градусов. Днем также нельзя говорить о стабильности, потому как температура может колебаться от +3 до +23 градусов. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

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