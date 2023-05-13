Дотла сгорел сарай в поселке Магаданской области

После пожара строение едва подлежит восстановлению Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на вызов по улице Лесной в поселке Ола, где произошел пожар на территории частного сектора. На место происшествия прибыли спасатели отделения пожарной части №9.

Жилой дом во владениях стоял невредимый, однако пламя разошлось по находившемуся рядом сараю. Несмотря на то, что возгорание было локализовано и полностью ликвидировано, огонь успел нанести ощутимый ущерб.

- В результате пожара сарай выгорел по всей площади. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Магаданской области.

Ликвидировать пожар сумели четыре человека и две единицы техники. Обстоятельства относительно причины возгорания и виновника происшествия продолжают устанавливаться.

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