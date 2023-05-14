В Хабаровском крае выросло число подростков с ожирением

Для избежания набора веса рекомендуется правильно питаться и заниматься спортом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ведомство отметило, что по итогам 2022 года, зарегистрированных случаев избыточного веса среди подростков стало больше в два раза, а у детей до 14 лет этот показатель вырос на 20 процентов.
Толстеть дети и подростки могут по множеству причин.
Как отмечают специалисты, главной причиной является несбалансированное питание, потребление большого количества еды быстрого приготовления или фастфуда, который содержит в себе большое количество калорий и углеводов с низким содержанием полезных элементов.
Вторая причина - малоподвижный образ жизни. Подростки в силу высокой школьной нагрузки много времени проводят за экранами компьютеров и мобильных телефонов.
Немаловажной причиной является стресс, который лети и подростки получают в школе, при общении со сверстниками. Это вполне может привести к изменению пищевых привычек и сказаться на весе.
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