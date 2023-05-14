Авария квадроцикла закончилась смертью водителя в Хабаровске

60-летний мужчина опрокинулся на квадроцикле Фото: ГИБДД России по Хабаровску

13 мая в 21:38 в районе дома 140 на Прибрежной в Хабаровске 60-летний водитель на квадроцикле не справился с управлением и совершил опрокидывание. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД Хабаровска устанавливают причины произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, в связи с началом мотосезона следует соблюдать не только правила дорожного движения, но и безопасности. В отличие от автомобиля, мототехника не оснащена средствами активной и пассивной безопасности.

Лицам, управляющим данными средствами передвижения необходимо использование шлемов и защитной экипировки. Также участники дорожного движения должны управлять транспортным средством при наличии соответствующей категории на управление. За отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории водитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

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