Авария квадроцикла закончилась смертью водителя в Хабаровске

60-летний мужчина опрокинулся на квадроцикле Фото: ГИБДД России по Хабаровску
13 мая в 21:38 в районе дома 140 на Прибрежной в Хабаровске 60-летний водитель на квадроцикле не справился с управлением и совершил опрокидывание. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД Хабаровска устанавливают причины произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает, в связи с началом мотосезона следует соблюдать не только правила дорожного движения, но и безопасности. В отличие от автомобиля, мототехника не оснащена средствами активной и пассивной безопасности.
Лицам, управляющим данными средствами передвижения необходимо использование шлемов и защитной экипировки. Также участники дорожного движения должны управлять транспортным средством при наличии соответствующей категории на управление. За отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории водитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.
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