Кубок мэра Хабаровска по скоростному маневрированию состоялся в пригороде краевой столицы

Соревнование проходило на двух участках - для легковых машин и джипов Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил на открытии соревнований по спринт-слалому на личных автомобилях. Градоначальник отметил активное развитие автоспорта среди любителей.

- Автомобильный спорт был, есть и будет спортом отчаянных людей, сейчас это один из символов города Хабаровска, - заявил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Организатором соревнований выступил почетный гражданин Хабаровска Анатолий Насыров, который является директором спортивно-гоночной трассы «ХабАвтоРинг». Он отметил большую помощь и поддержку со стороны администрации Тополевского сельского поселения.

Состязания проходили сразу на двух участках: на площадке для легковых автомобилей и в поле для джипов. Победители получили кубки и ценные подарки.

В скором времени у спортивно-гоночной трассы появится официальный адрес: село Тополево, улица Героев-Даманцев, 1.

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