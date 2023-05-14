В Хабаровске впервые прошел финал Офицерской хоккейной лиги

В июне дальневосточные команды представят регион на Всероссийском финале ОХЛ в Нижегородской области Фото: министерство спорта Хабаровского края

Региональный этап чемпионата Офицерской хоккейной лиги завершился в Хабаровске. Все команды-участницы были разделены на две группы по уровню спортивного мастерства: «Дебютант» и «Любитель». Чемпионы своих дивизионов представят Хабаровский край на Всероссийском финале ОХЛ, который состоится в июне в Нижегородской области.

В дивизионе «Дебютант» право на поездку получила команды «Белые тигры». Представители ФСО одержали победу над соперниками из команды «Таможня», которую выставила федеральная таможенная служба, со счетом 3:2 в серии буллитов.

У «Любителей» первое место завоевал коллектив «Дозор» из пограничного института ФСБ России. В финальном матче коллектив обыграл команду «Восток» со счетом 7:2.

Для болельщиков у «Платинум арены» была организована выставка техники, стрелкового оружия, а также развернута полевая кухня. Желающие могли посоревноваться в настольный или аэрохоккей и помериться силами в армрестлинге.

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