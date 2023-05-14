Житель Магаданской области случайно застрелил мужчину во время охоты

66-летний охотник перепутал человека с медведем Фото: СУ СК России по Магаданской области

Хасынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Магаданской области завел уголовное дело в отношении 66-летнего местного жителя по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как установили следователи, 10 мая около 22:00 в лесном массиве в 16 километрах от поселка Усть-Омчуг Тенькинского района во время охоты пожилой мужчина заметил подозрительное движение в лесных насаждениях и совершил выстрел из ружья с расстояния около 250 метров. Позже выяснилось, что пуля нашла другого охотника. 61-летний пострадавший скончался по пути в медицинское учреждение. По словам стрелявшего, он перепутал охотника с медведем.

По уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Одновременно с этим осуществляется сбор и закрепление доказательств вины задержанного.

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