Прокуратура завела уголовное дело после стрельбы у гостиницы в Хабаровске

Мужчина совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия Фото: скриншот с видео

14 апреля в вечернее время на парковке перед гостиницей «Олимпик» на Дикопольцева произошел конфликт между отдыхающими в караоке-баре компаниями. Разборки мужчин переместились на улицу, где один из мужчин достал огнестрельное оружие из багажника автомобиля.

Грубым нарушителем общественного порядка оказался 30-летний местный житель. Он совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в направлении других людей. На утро в стене увеселительного заведения были обнаружены отверстия.

Сотрудники полиции после проведенной проверки отказали в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура Хабаровского края с этим решением не согласилась и внесла требование, по результатам рассмотрения которого было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Сейчас проводится предварительное расследование. Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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