Прокуратура завела уголовное дело после стрельбы у гостиницы в Хабаровске

Мужчина совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия Фото: скриншот с видео
14 апреля в вечернее время на парковке перед гостиницей «Олимпик» на Дикопольцева произошел конфликт между отдыхающими в караоке-баре компаниями. Разборки мужчин переместились на улицу, где один из мужчин достал огнестрельное оружие из багажника автомобиля.
Грубым нарушителем общественного порядка оказался 30-летний местный житель. Он совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в направлении других людей. На утро в стене увеселительного заведения были обнаружены отверстия.
Сотрудники полиции после проведенной проверки отказали в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура Хабаровского края с этим решением не согласилась и внесла требование, по результатам рассмотрения которого было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».
Сейчас проводится предварительное расследование. Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru