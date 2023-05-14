Режим чрезвычайной ситуации ввели в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края

Причиной введения режима ЧС стали природные пожары Фото: telegram/Татьяна Поваляева

Комиссия по чрезвычайным ситуациям районного муниципалитета приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на таежной территории района. В это время будет повышен режим реагирования, а также проводиться патрулирования в лесных полосах.

- Сегодня у нас в районе класс опасности от пожаров колеблется между четвертым и пятым. Я призываю вас ограничить походы в лес, ответственно относиться к правилам пожарной безопасности и соблюдать их. При возникновении пожара звоните 112, - сообщила в своем телеграм-канале Татьяна Поваляева, глава Солнечного муниципального района.

Также чиновница напомнила, что с начала мая на всей территории Хабаровского края начал действовать особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня и проведение огневых работ.

Для нарушителей режима предусмотрены денежные штрафы. Так, если виновник является физическим лицом, то наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей, должностное лицо должно будет заплатить от 30 до 60 тысяч рублей, а для юридического лица предусмотрен штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей.

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