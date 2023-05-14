Два человека погибли в аварии на федеральной трассе под Хабаровском

Автомобиль Audi Q8 вынесло с дороги Фото: ОГИБДД по Хабаровскому району

14 мая около 11 часов утра на территории Хабаровского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi Q8. В результате происшествия водитель и пассажир кроссовера погибли на месте.

По информации ОГИБДД России по Хабаровскому району, автомобиль двигался со стороны Владивостока в Хабаровск. В районе автомобильной развязки на федеральной трассе водитель перелетел бетонное ограждение и снес заградительные барьеры.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются. Инспекторы ГАИ в ручном режиме осуществляют регулирование дорожного движения.

Одной из причин случившегося могло стать превышение скорости на опасном участке дороги. Автомобилисты, часто проезжающие по данному маршруту, отмечают, что качество асфальта перед поворотом оставляет желать лучшего.

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