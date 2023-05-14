Тепло и солнечно ожидается в Хабаровске в понедельник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало недели продолжит радовать жителей региона хорошей погодой. Легкие облака и ветерок не позволят изнывать от жары, а майское солнце разогреет воздух до комфортной температуры.

Погода в Хабаровске

В краевой столице синоптики обещают сухой день, без существенных осадков. Ночью температура будет варьироваться от +9 до +11 градусов, а днем воздух прогреется до +23 градусов. Юго-западный ветер разгонится от семи до 14 метров в секунду.

Погода в Хабаровском крае

Южные районы могут ожидать кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут значения от +10 до +12 градусов, днем - от +21 до +23. Южный ветер принесет освежающую прохладу со скоростью от шести до 14 метров в секунду.

Центральные районы обойдутся без осадков, за исключением Верхнебуреинского района. Ночью возможны перепады температур от +1 до +14 градусов. Днем ожидается от +16 до +23. Южный ветер будет дуть со скоростью от четырех до 14 метров в секунду. В Верхнебуреинском муниципальном районе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Северные районы встретят неделю преимущественно без осадков. Ночные температуры будут варьироваться от -2 до +11. Днем синоптики обещают от +1 до +24. Ветра различных направлений разгонятся от пяти до 14 метров в секунду. В Тугуро-Чумиканском и районе имени Полины Осипенко возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.