Обрушение грунта произошло на федеральной трассе в Хабаровском крае

Тематическое фото
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Затруднение дорожного движения на 334-ом километре федеральной автомобильной дороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре в районе реки Анюй связано с обвалом крупнообломочного грунта с прилегающего склона на проезжую часть.
На место прибыла бригада дорожных рабочих из федерального казенного учреждения дорожного строительства и дорожного хозяйства «Дальний Восток», подведомственного Росавтодору, в чьем ведении находится данная трасса.
Специалисты ограничили движение и теперь оно осуществляется по одной полосе. Одновременно с этим ведутся работы по очистке дорожного полотна от обломков породы. Бригада рабочих восстанавливает условия для комфортного проезда транспорта. Сейчас на месте находятся две единицы специальной техники - экскаватор и самосвал.
Дорожники оценят состояние полотна и возобновят движение.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru