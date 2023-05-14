Обрушение грунта произошло на федеральной трассе в Хабаровском крае

Тематическое фото Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Затруднение дорожного движения на 334-ом километре федеральной автомобильной дороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре в районе реки Анюй связано с обвалом крупнообломочного грунта с прилегающего склона на проезжую часть.

На место прибыла бригада дорожных рабочих из федерального казенного учреждения дорожного строительства и дорожного хозяйства «Дальний Восток», подведомственного Росавтодору, в чьем ведении находится данная трасса.

Специалисты ограничили движение и теперь оно осуществляется по одной полосе. Одновременно с этим ведутся работы по очистке дорожного полотна от обломков породы. Бригада рабочих восстанавливает условия для комфортного проезда транспорта. Сейчас на месте находятся две единицы специальной техники - экскаватор и самосвал.

Дорожники оценят состояние полотна и возобновят движение.

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