Водитель сбил несовершеннолетнего на электросамокате в центре Хабаровска

Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе Фото: ОГИБДД России по Хабаровску

Примерно в 17:50 водитель белого автомобиля Kia Rio, двигаясь по Муравьева-Амурского, совершил наезд на ребенка, который переезжал регулируемый пешеходный переход на электросамокате.

Как сообщает ОГИБДД России по Хабаровску, в результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение для обследования.

Стоит отметить, что попавший под колеса автомобиля самокат является арендным и принадлежит одной из кикшеринговых компаний, предоставляющей соответствующие услуги на территории города. В правилах аренды указано, что воспользоваться самокатом могут только лица, достигшие 18-летнего возраста.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о введении с 1 марта 2023 года изменений в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ - прим.ред.).

- Уважаемые родители! Изучите вместе с детьми правила пользования СИМ. Самокатчики старше 14 лет в первую очередь должны использовать велоcипедные и велопешеходные дорожки, проезжую часть велосипедных зон или велополосы. При их отсутствии - тротуары и пешеходные дорожки. Допускается движение в пешеходных зонах, по тротуарам и пешеходным дорожкам, если все перечисленные выше зоны отсутствуют или движение по ним невозможно. Владельцам СИМ от 7 до 14 лет зона катания ограничена тротуарами, пешеходными, велосипедными и велопешеходными дорожками, а также пределами пешеходных зон. При проезде пешеходных переходов необходимо спешиваться с СИМ. Строго соблюдайте ПДД, - говорится в сообщении ОГИБДД России по Хабаровску.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.