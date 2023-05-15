Военные врачи и медперсонал получат до двух миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Александр КОЦ

С 1 января 2024 года врачи фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизонные медучреждения Хабаровского края и других регионов ДФО, будут получать компенсации. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Цель принятого решения – увеличить число медработников в военно-медицинских подразделениях.

Размер выплат будет зависеть от того, где находится воинская часть. Если она расположена вне населенных пунктов в ДФО, районах Крайнего Севера или регионах, входящих в состав Арктической зоны России, то сумма компенсации для врачей составит два миллион рублей, а для фельдшеров и медсестер – один миллион. Докторам в гарнизонных медсанчастях на удаленных и труднодоступных территориях будет выплачиваться полтора миллиона рублей, а младшему персоналу – 750 тысяч рублей.

Участвовать в новой программе смогут как практикующие врачи, так и выпускники медвузов. Получившие выплаты специалисты должны будут проработать на новом месте минимум пять лет.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.