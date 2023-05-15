Фонд «Круг добра» заключил соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве с фондом «Круг добра». Работа государственной внебюджетной организации направлена на поддержку детей с тяжелыми, угрожающими жизни, хроническими и редкими заболеваниями.

Соглашение позволит проработать механизмы сотрудничества фонда и краевых властей. Это, в свою очередь, ускорит подачу и обработку заявок на получение редких и дорогих лекарств. Специалисты фонда консультируют врачей, лечащих маленьких пациентов с тяжелыми заболеваниями, и встречаются с родителями детей, чтобы сообщить о статусе заявок и остатках препаратов.

Фонду «Круг добра» и минздраву Хабаровского края теперь предстоит оценить особенности региона и выстроить эффективную модель сотрудничества.

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