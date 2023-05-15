Появился из ниоткуда: машина насмерть сбила пешехода в Хабаровске

Мужчина погиб под колесами «Тойоты» в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Ужасающая авария произошла поздним вечером 14 мая. Примерно в 23:15 «Тойота Королла Спасибо» ехала по Шелеста в сторону Сибирской. Водитель иномарки не заметил, как прямо перед машиной посреди дороги внезапно возник пешеход. Он нажал на тормоз, но было поздно. Автомобиль на скорости ударил человека и тот упал замертво.

- ДТП произошло в районе дома № 118. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а на его одежде не было светоотражающих элементов. 62-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

42-летний водитель «Тойоты» был трезв. У мужчины больше 10 лет водительского стажа и нет проблем с документами. Полиция разбирается, почему он не заметил пешехода и мог ли избежать аварии.

Госавтоинспекция напоминает о том, что пешеходы должны переходить дорогу в установленных для этого местах, а в темное время суток – использовать световозвращающие элементы на одежде или включать фонарик на телефоне при выходе на проезжую часть. Водителей призывают соблюдать ограничения скорости и всегда соблюдать правила дорожного движения.

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