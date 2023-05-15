Сергей Шнуров приехал в Магадан Фото: @nosovlive_ru Фото: Социальные сети

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров побывал в Магадане, где встретился с губернатором Колымы Сергеем Носовым. Глава области написал об этом пост в своем телеграм-канале и выложил совместное фото со звездой на фоне заснеженного пейзажа.

- У нас в гостях поэт и музыкант Сергей Шнуров. Оценил и капризы погоды, и суровую красоту природы, и пообщался с нашими людьми, - написал Сергей Носов.

В открытых источниках нет информации о цели и длительности визита знаменитости на Колыму. Пользователи соцсетей предполагают, что Сергей Шнуров приехал с рабочим визитом, не связанным с музыкальной деятельностью певца.

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