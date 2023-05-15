Паромная переправа в пункте пропуска «Покровка» открылась в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

Летнее паромное сообщение в пункте пропуска «Покровка» возобновилось после долгой паузына период морозов. В сторону Жаохэ и обратно курсирует паром с экспортными и импортными грузами. Пропускная способность погранперехода - 25 грузовиков в сутки, но пока загруженность пункта пропуска составляет около 20%.

- Грузовое сообщение работает в штатном режиме. С 5 по 11 мая в КНР перевезено 35 машин (128 тысяч тонн грузов), в Россию – 20 машин (322 тысяч тонн), - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Напомним, из-за пандемии коронавируса пункт пропуска несколько лет не работал. Его открыли только летом 2022 года. Весной 2023-го удалось нарастить грузооборот. В дальнейшем планируется открыть пункт пропуска на Большом Уссурийском острове, что позволит усилить трансграничное сотрудничество с Китаем.

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