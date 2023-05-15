Большая пробка образовалась на улице Карла Маркса в Хабаровске 15 мая Фото: 2gis.ru

С очередной пробкой столкнулись хабаровчане 15 мая. Огромный затор образовался на Карла Маркса от Чернореченского шоссе вплоть до «Большой медведицы». В обратном направлении все еще хуже: машины стоят уже на «НК Сити».

- Все стоит намертво. Думал, что причина пробки – авария, а оказалось дорожную разметку наносят, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил, житель города.

Тысячи машин увязли в пробке Фото: Yana P

Люди возмущены тем, что дорожные работы проводят в понедельник, в самый час пик, когда все едут на работу. По мнению жителей краевой столицы, разметку лучше наносить, когда на дорогах менее оживленно, например, в выходные дни или в обеденное время.

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