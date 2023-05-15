Авиакомпания «Россия» открыла продажу билетов из Хабаровска в Красноярск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания «Россия» впервые начнет перевозить пассажиров по направлению Хабаровск – Красноярск. Старт рейсов запланирован на 2 июня, но купить билеты можно уже сейчас. Перелеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. На маршруте задействовано воздушное судно Boeing 737-800 с компоновкой салона 189 кресел.

- Билеты можно приобрести в кассах Хабаровского аэропорта на первом этаже терминала внутренних авиалиний и на Карла Маркса, 66 (вход со стороны улицы Дикопольцева), - рассказали в международном аэропорту Хабаровск.

Вылет из Хабаровска – в 16:00, а прибытие в Красноярск – в 17:30. В обратном направлении вылет в 7:30, прибытие – в 14:45. Стоимость перелета в Красноярск и обратно – 32 680 рублей.

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