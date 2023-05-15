Проезд по улице Тихоокеанской открыли раньше срока в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 мая Хабаровске перекрыли часть одной из самых оживленных улиц. Причиной стал ремонт теплотрассы, которая пролегает под Тихоокеанской.

- Планировалось, что работы продляться пять дней, но рабочим удалось правиться раньше намеченного срока, - рассказали в администрации Хабаровска.

Уже в понедельник возобновилось движение для всех видов транспорта, в том числе и для общественного. С 15 мая автобусы №№ 8, 11, 23, 35, 46, 49, 68 и 71 курсируют по прежнему маршруту. Также на привычный маршрут вместо укороченного вышел трамвай № 5.

Напомним, на этой неделе продолжится ямочный ремонт на Краснодарской, а после этого начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия в поселке имени Горького.

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