Пользователи «ВКонтакте» могут подписаться на госпаблики Хабаровского края
Фото: Иван Макеев
Жители Хабаровского края могут подписаться на официальные каналы региональных ведомств, чтобы оперативно получать новости из «первых рук». «ВКонтакте» – основная соцсеть, где органы власти публикуют информацию. Список госпабликов Хабаровского края:
- https://vk.com/khabkrai – страница правительства региона;
- https://vk.com/mzdrav27 – минздрав Хабаровского края;
- https://vk.com/minobrnauki27 – министерство образования и науки;
- https://vk.com/mintrans_27 – минкультуры;
- https://vk.com/gkhkhv – министерство ЖКХ;
- https://vk.com/mszn27 – министерство соцзациты населения.
Подписчики каналов могут не только следить за событиями в крае, но и задавать вопросы, оставлять обращения и получать ответы от официальных представителей профильных ведомств.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru