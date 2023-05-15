Пользователи «ВКонтакте» могут подписаться на госпаблики Хабаровского края Фото: Иван Макеев

Жители Хабаровского края могут подписаться на официальные каналы региональных ведомств, чтобы оперативно получать новости из «первых рук». «ВКонтакте» – основная соцсеть, где органы власти публикуют информацию. Список госпабликов Хабаровского края:

- https://vk.com/khabkrai – страница правительства региона;

- https://vk.com/mzdrav27 – минздрав Хабаровского края;

- https://vk.com/minobrnauki27 – министерство образования и науки;

- https://vk.com/mintrans_27 – минкультуры;

- https://vk.com/gkhkhv – министерство ЖКХ;

- https://vk.com/mszn27 – министерство соцзациты населения.

Подписчики каналов могут не только следить за событиями в крае, но и задавать вопросы, оставлять обращения и получать ответы от официальных представителей профильных ведомств.

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