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НовостиОбщество15 мая 2023 1:55

Пользователи «ВКонтакте» могут подписаться на госпаблики Хабаровского края

Публикуем список официальных страниц региональных ведомств
Александра ЯВИЩЕНКО
Пользователи «ВКонтакте» могут подписаться на госпаблики Хабаровского края

Пользователи «ВКонтакте» могут подписаться на госпаблики Хабаровского края

Фото: Иван Макеев

Жители Хабаровского края могут подписаться на официальные каналы региональных ведомств, чтобы оперативно получать новости из «первых рук». «ВКонтакте» – основная соцсеть, где органы власти публикуют информацию. Список госпабликов Хабаровского края:

- https://vk.com/khabkrai – страница правительства региона;

- https://vk.com/mzdrav27 – минздрав Хабаровского края;

- https://vk.com/minobrnauki27 – министерство образования и науки;

- https://vk.com/mintrans_27 – минкультуры;

- https://vk.com/gkhkhv – министерство ЖКХ;

- https://vk.com/mszn27 – министерство соцзациты населения.

Подписчики каналов могут не только следить за событиями в крае, но и задавать вопросы, оставлять обращения и получать ответы от официальных представителей профильных ведомств.

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