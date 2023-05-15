На Камчатке состоятся очные консультации-прослушивания в ГИТИС. Фото: предоставлено КП

МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС организуют на Дальнем Востоке предварительные прослушивания выпускников сразу на два факультета - актерский и музыкального театра. Очные консультации с педагогом ГИТИСа Эдитой Тибиловой пройдут в Петропавловске-Камчатском в колледже искусств 16 и 17 мая. В них смогут принять участие ребята из всех регионов Дальнего Востока. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Для участия в предварительном прослушивании необходимо пройти регистрацию и подготовить обязательную программу. Абитуриентам актерского факультета нужно выучить стихотворение, басню или отрывок из прозы. На испытании по сольному пению - на факультет музыкального театра - нужно быть готовым исполнить несколько музыкальных произведений разных жанров: арию из оперы, оперетты или мюзикла, романс, народную песню. Дополнительно проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

16 мая в 12:00 в Камчатском колледже искусств педагог ГИТИСа проведет мастер-класс, в рамках которого поделится советами с юными артистами, ответит на их вопросы и расскажет о том, какую лучше программу готовить для поступления в театральный вуз. Вход на мастер-класс свободный.

- МТС и ГИТИС организует такой проект на Дальнем Востоке в очном формате впервые. Живая консультация с педагогом ГИТИСа - это уникальный шанс для ребят получить консультацию и пройти прослушивания сразу на два востребованных факультета. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. Талантливые дети не всегда рождаются в Москве и ближайших к столице регионах, и очень часто - в не самых обеспеченных семьях. Не все родители готовы оплачивать своим детям поездку в Москву, чтобы те попытали счастье и попробовали поступить в ГИТИС. Поэтому я очень рада, что благодаря проекту одаренные ребята могут показать себя и не остаться незамеченными, - рассказала Ольга Юркова, руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» - цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства ГИТИС - крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на восьми факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В этом году ГИТИС отметит 145-летие.