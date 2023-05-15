Мужчину отправили в колонию из-за переезда в Хабаровском крае
Фото: Иван Макеев
49-летний житель поселка Ванино сменил место жительства, из-за чего на полгода попал в колонию.
Мужчина отбывал наказание в колонии за разбой после того, как его обвинили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Его обязали дважды в месяц отмечаться в полиции по месту жительства и запретили покидать район в течение восьми лет. Вместо этого преступник уехал из Ванино в ноябре 2020-го и два года успешно скрывался от правоохранителей.
- Он уехал в Хабаровск, не уведомив о смене места жительства. В 2022-м его задержали и поместили в СИЗО, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В заключении мужчина ждал нового суда, который должен был установить наказание за уклонение от административного надзора. Накануне беглецу объявили приговор - полгода колонии строгого режима.
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