10 лесных пожаров тушат после выходных в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Теплая погода на выходных взывала новую волну лесных пожаров в Хабаровском крае. На утро 15 мая в регионе зафиксировано 10 возгораний, которые тушат 288 сотрудников лесоохраны. К работам привлекли 69 единиц техники. Пожары действуют в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском.

- Большинство пожаров возникло около населенных пунктов. Летние грозы еще не начались, поэтому причиной возгораний, как обычно, стали люди, их халатность. Как пример можно привести пожар на склоне сопки недалеко от поселка Горный, который возник еще 12 мая. Его пришлось тушить с пятницы по воскресенье. Загорание началось от места с брошенными дачами, где подожгли мусор. В итоге огонь перекинулся на сопку, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Виновникам пожаров независимо от того, намеренно они подожгли траву или случайно, грозят штрафы до 40 тысяч рублей. Если это юрлицо, сумма может составить и два миллиона.

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