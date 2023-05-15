Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 2:59

Бросила учебу и попала на деньги: студентку отчислили и заставили заплатить 100 тысяч в ЕАО

105 тысяч рублей заплатила студентка из-за отчисления из вуза в ЕАО
Александра ЯВИЩЕНКО
105 тысяч рублей заплатила студентка из-за отчисления из вуза в ЕАО

105 тысяч рублей заплатила студентка из-за отчисления из вуза в ЕАО

Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководство «Дальневосточного государственного медицинского университета» обратилось в суд с требованием взыскать расходы с отчисленной студентки. Девушка обучалась на фармацевта на бюджете. Она забросила учебу, за что была отчислена.

Суд удовлетворил требования и обязал бывшую ученицу выплатить почти 106 тысяч рублей. Девушка всячески уклонялась от платежей. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора - более семи тысяч рублей.

Деньги списали с банковского счета должницы. Тогда она поняла, что оттягивать платеж нельзя, иначе размер ее долга начнет расти. Отчисленная студентка нашла сумму для выплаты университету и уплатила весь долг.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.