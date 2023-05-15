Бросила учебу и попала на деньги: студентку отчислили и заставили заплатить 100 тысяч в ЕАО

105 тысяч рублей заплатила студентка из-за отчисления из вуза в ЕАО
Фото: Мария ЛЕНЦ
Руководство «Дальневосточного государственного медицинского университета» обратилось в суд с требованием взыскать расходы с отчисленной студентки. Девушка обучалась на фармацевта на бюджете. Она забросила учебу, за что была отчислена.
Суд удовлетворил требования и обязал бывшую ученицу выплатить почти 106 тысяч рублей. Девушка всячески уклонялась от платежей. Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора - более семи тысяч рублей.
Деньги списали с банковского счета должницы. Тогда она поняла, что оттягивать платеж нельзя, иначе размер ее долга начнет расти. Отчисленная студентка нашла сумму для выплаты университету и уплатила весь долг.
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