Пытался остановить самосвал руками: грузовик прижал мужчину к дереву в ЕАО

Мужчину зажало между самосвалом и деревом в ЕАО Фото: ГИБДД по ЕАО

ДТП произошло 13 мая в поселке Известковый. 53-летний водитель самосвала «Шанкси» остановился на ремонт грузовика в районе 1800 километра дороги Чита - Хабаровск. Мужчина вышел из кабины, чтобы осмотреть машину. В этот момент фура тронулась с места.

Водитель попытался остановить грузовик своими силами, но у него ничего не получилось. Тогда он запрыгнул на подножку авто. В этот момент самосвал протаранил лежащий на обочине большой ствол дерева, а мужчина оказался зажат в ловушке. Он пострадал, но остался жив.

Сотрудники автоинспекции призывают участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. При парковке машину нужно ставить на ручной тормоз независимо от длительности остановки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.