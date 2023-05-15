Пытался остановить самосвал руками: грузовик прижал мужчину к дереву в ЕАО

Мужчину зажало между самосвалом и деревом в ЕАО Фото: ГИБДД по ЕАО
ДТП произошло 13 мая в поселке Известковый. 53-летний водитель самосвала «Шанкси» остановился на ремонт грузовика в районе 1800 километра дороги Чита - Хабаровск. Мужчина вышел из кабины, чтобы осмотреть машину. В этот момент фура тронулась с места.
Водитель попытался остановить грузовик своими силами, но у него ничего не получилось. Тогда он запрыгнул на подножку авто. В этот момент самосвал протаранил лежащий на обочине большой ствол дерева, а мужчина оказался зажат в ловушке. Он пострадал, но остался жив.
Сотрудники автоинспекции призывают участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. При парковке машину нужно ставить на ручной тормоз независимо от длительности остановки.
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