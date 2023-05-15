Словно декорации в фильме ужасов: нарушения в столовой нашли в детсаду в Хабаровском крае

Из разбитой посуды кормили малышей в детском саду села Аян в Хабаровском крае Фото: Александра БУДАЕВА

Прокуратура проверила организацию питания малышей в детсаду села Аян. В столовой и на кухне обнаружилось множество нарушений, из-за чего два ответственных лица были привлечены к ответственности.

Детям в еду добавляли обычную соль вместо йодированной. Разделочные доски, которые использовались при готовке, были потертыми и с повреждениями. На кухонных ножах обнаружена ржавчина. Детям насыпали порции в тарелки со сколами и другими дефектами.

- Прокурором района заведующей внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Детсад и его директора наказали за нарушения. Общая сумма штрафов составила 33 тысячи рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.