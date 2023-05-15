Словно декорации в фильме ужасов: нарушения в столовой нашли в детсаду в Хабаровском крае

Из разбитой посуды кормили малышей в детском саду села Аян в Хабаровском крае
Фото: Александра БУДАЕВА
Прокуратура проверила организацию питания малышей в детсаду села Аян. В столовой и на кухне обнаружилось множество нарушений, из-за чего два ответственных лица были привлечены к ответственности.
Детям в еду добавляли обычную соль вместо йодированной. Разделочные доски, которые использовались при готовке, были потертыми и с повреждениями. На кухонных ножах обнаружена ржавчина. Детям насыпали порции в тарелки со сколами и другими дефектами.
- Прокурором района заведующей внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Детсад и его директора наказали за нарушения. Общая сумма штрафов составила 33 тысячи рублей.
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