Повязла в долгах: хабаровчанка взяла три кредита для незнакомцев

Женщина осталась с тремя кредитами после звонка с неизвестного номера в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

52-летняя жительница Индустриального района работает горничной в одной из гостиниц краевой столицы. В один из дней ей позвонили с неизвестного номера по WhatsApp. Ответив, женщина услышала голос незнакомки, которая представилась сотрудницей банка. Твердым уверенным голосом она сообщила, что на имя хабаровчанки хотят оформить большой кредит, поэтому нужно предпринять ответные меры, чтобы помешать мошенникам.

- Звонки с неизвестного номера продолжались две недели, пока женщина не согласилась выполнить условия «работницы банка». Она оформила три кредита в банках на сумму 1,35 миллиона рублей и перевела деньги на якобы резервный счет, - рассказал Артем Поляков, врио начальника полиции УМВД России по Хабаровску.

Как только потерпевшая отправила деньги, аферисты перестали выходить на связь. Только тогда она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. Правоохранители завели дело по статье «Мошенничество» и приступили к поиску виновных, которым грозит до 10 лет лишения свободы.

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