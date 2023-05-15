Более 500 человек отпраздновали «Казачий сполох» в Хабаровском районе Фото: окружное казачье общество Хабаровского края

14 мая в селе Калинка прошел праздник «Казачий сполох», на котором собрались больше 500 человек. Участниками военно-патриотической игры стали 230 детей, а остальные гости с интересом наблюдали за ними. Сначала ребята приняли казачью кадетскую присягу.

- Мы растем, развиваемся и не стоим на месте. В 2022 году в игре участвовали ребята из одного района, а в этом - уже из других городов и районов края. Сегодня ряды юных казачат пополнились. Родители, которые к нам приводят ребят, хотят, чтобы их дети развивались многогранно, на традициях, на вере к Богу. Раньше ведь говорили, что один казак стоит ста человек. У нас стоит вопрос не в количестве, а в качестве, слаженности и высокой подготовке, с верой православной и духом, - сказал Роман Мирошин, окружной атаман Хабаровского края.

Во время соревнований участники стреляли по мишеням, участвовали в боях на ножах, проходили полосу препятствий, перетягивали канаты. Творческие коллективы развлекали гостей на празднике. Также работала выставка предметов казачьего быта и культуры, вооружения армии России, техники и специального оборудования МЧС России, обмундирования и вооружения времен Великой Отечественной войны. Всех участников накормили кашей из полевой кухни, а детей покатали на лошадях.

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