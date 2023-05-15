Военком Магаданской области Вячеслав Макаров погиб в бою 14 мая Фото: @nosovlive_ru Фото: Социальные сети

В Минобороны России рассказали о подвиге героически погибшего командира четвертой мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова. Всего месяц назад он был назначен на должность военкома Магаданской области, но вскоре ухал на передовую в зону проведения СВО.

- Он всего месяц был военкомом Магаданской области. Во время мобилизации он смог нормализовать ситуацию, успокоил людей. Настоящий профессионал, офицер и патриот нашей Родины! Именно такие люди определяют судьбу страны в переломные моменты ее истории, - вспоминает о герое Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Вячеслав Макаров погиб 14 мая при отражении атак со стороны Украины в районе села Красного в Донецкой Народной Республике. Он был на передовой и лично руководил боем. Нашим военнослужащим удалось отбить две атаки, уничтожить три танка, четыре боевые машины и два бронеавтомобиля ВСУ. Но в результате третьей атаки Вячеслав Макаров был тяжело ранен и погиб во время эвакуации.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.