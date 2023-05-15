Больше 38 тысяч человек проголосовали за благоустройство территорий в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Хабаровска продолжают выбирать парки и скверы, которые благоустроят в городе в следующем году. В опросе, который продолжится до конца месяца, приняли участие 38 146 человек - такие данные показывал сервис 15 мая в восемь часов утра. Администрация города призывает всех отдать свой голос: таким образом появится шанс, что в следующем году отремонтируют больше зон.

- Хотим обратить внимание: условием выделения федеральных средств на проведение благоустройства является активное участие жителей муниципального образования в голосовании. Высказать свое мнение должны не меньше 10 процентов горожан, - рассказала Мария Мельникова, заведующая сектором главного художника департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

Сейчас в лидерах находится сквер по улице Аксенова, за который проголосовали 5693 человека, сквер возле храма Матроны Московской - его выбрали 5202 человека, и сквер по улице Фурманова - свой голос за него отдали 4532 человека.

А пока идут работы в скверах, которые победили в прошлом году. Они находятся по улицам Ленина, Промывочная и Ворошилова. 15 мая стартует ремонт в парке 50-летия СССР.

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