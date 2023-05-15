Фестиваль «Билет в будущее» пройдет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоится фестиваль ранней профориентации «Билет в будущее». В этом году у региона появилось право на его проведение - он победил в отборе. В мероприятии примут участие две тысячи учеников 8-9 классов. Им расскажут о востребованных на рынке труда компетенциях, определят зоны роста и дадут возможность попробовать себя в разных профессиях.

- Также участники фестиваля посетят кластеры по следующим направлениям: индустриальный, креативный, деловой и социальный. Свои возможности представят колледжи, техникумы, учреждения допобразования, а также ведущие работодатели, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Всего участниками мероприятий проекта в этом году станут больше 20 тысяч детей. Они пройдут диагностику своих способностей и талантов. А у школ появится «Стартовая карта». За активное участие ребята будут получать на нее баллы.

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