Чемпионат ДФО по плаванию среди лиц с ОВЗ прошел в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Впервые в Хабаровском крае состоялся чемпионат Дальнего Востока по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Местные ребята заняли в нем первое место. Второе - у соборной Камчатского края, третье - у Приморья.

Соревнования объединили два масштабных мероприятия по адаптивному плаванию - региональный фестиваль среди детей и молодежи с ОВЗ «Плыву к мечте» и чемпионат Дальнего Востока. В местных соревнованиях приняли участие 180 человек от семи до 40 лет. Они плыли на короткой дистанции в 25 метров.

- Это два важнейших мероприятия среди лиц с неограниченными способностями. Впервые Хабаровск встречает чемпионат Дальневосточного федерального округа. Спортсмены восьми субъектов боролись за путевку на всероссийские соревнования по плаванию, которые пройдут в Дзержинске, - рассказала Валентина Мальцева, первый заместитель министра спорта Хабаровского края.

Чемпионат Дальнего Востока - отборочный для участия в чемпионате России. Он состоится в июне.

Плавание - самый популярный вид спорта для людей с ОВЗ в Хабаровском крае. Им занимаются 43 процента среди всех воспитанников краевой спортивно-адаптивной школы.

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