«Горячая линия» по вопросам энцефалита работает в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Хабаровского края смогут узнать больше о клещевом энцефалите. В регионе с 15 по 16 мая работает горячая линия по этой теме. О защите от болезни, о том, куда обращаться при укусе клеща и при положительном результате на энцефалит, о признаках болезни, графике работы лабораторий и многом другом рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

За консультацией можно обратиться по телефону в будние дни с 9 до 18 часов (перерыв - с 13 до 14 часов): 8 (4212) 27-09-44.

Также можно позвонить в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 (4212) 31-35-29, 8 (4212) 30-48-91.

А еще можно обратиться в территориальные отделы ведомств по номерам:

- в Комсомольске-на-Амуре 8 (4217) 54-66-39 (с 8:00 до 15:00);

- в Ванино 8 (42137) 7-09-67 (с 9:00 до 16:00).

Также звонки принимают сотрудники Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 800-555-49-43.

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