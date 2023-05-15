Продукты в отдаленные районы доставляют на фургонах в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работает проект «Автолавки в село». По нему в отдаленные районы будут ездить фургоны с продуктами и товарами первой необходимости. Автомобиль отправится в село Усть-Ургал и поселки Шахтинский и Ургал-1. Там живут 210 человек, и нет магазинов.

- Протяженность маршрута только в Верхнебуреинском районе составляет 241 километр. В другой отдаленный Ульчский район «магазин на колесах» приехал в конце января, а в Нанайский район - в середине марта. На днях будет доставлена четвертая автолавка для Вяземского района, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В автомобилях есть все торговое оборудование, электричество, морозилка и прилавки с охлаждением до -5 градусов. Затраты предпринимателей на фургоны, которые решили работать в отдаленных поселениях, компенсируют власти: 70 процентов - региональные, 30 процентов - местные.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.