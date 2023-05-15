Пошла на кражу из-за долга: хабаровчанка обворовала подругу, чтобы закрыть кредит

Женщина украла больше 200 тысяч рублей у подруги в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Индустриального района обратилась в полицию с просьбой разыскать того, кто украл у нее деньги со счета. Она отдыхала в компании друзей вместе с 26-летней бывшей коллегой. После застолья они зашли в магазин. Тогда хабаровчанка достала телефон, чтобы оплатить покупки. Ее знакомая запомнила графический ключ и пароль от банкинга, а позже украла смартфон.

Уже дома подозреваемая перевела на свой счет около 304 тысяч рублей, чтобы погасить долг по кредиту. На следующий день ее задержали сотрудники уголовного розыска.

- Женщина знала, что ее карта заблокирована по решению суда из-за долгов. При поступлении денег порядка 207 тысяч рублей были автоматически списаны. Оставшиеся деньги она вернула потерпевшей вместе с телефоном, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража». Раньше она не имела проблем с законом. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. С нее взяли подписку о невыезде до вынесения приговора.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.