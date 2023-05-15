«Титаник» по-хабаровски: мужчина упал в Амур с самодельной лодки

Мужчина чуть не утонул, упав с самодельной перевернувшейся лодки в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыбалка чуть не стала последней для жителя Нанайского района. Он уплыл по Амуру на самодельной лодке, транспорт перевернулся, и 70-летний мужчина упал в реку.

Это случилось 14 мая. Происходящее увидели жители Троицкого, гуляющие по набережной, и позвонили в ЕДДС. Информацию получил Сергей Трофимов, руководитель инспекторского отделения ГИМС по Нанайскому району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. На личном авто он отправился на место, пока на катере туда ехал его коллега. В 500 метрах от берега на воде качалась лодка.

- Несчастный случай произошел с судном, не поднадзорным ГИМС МЧС России. Это маленькая самодельная лодка с мощностью двигателя всего девять лошадиных сил. Мужчина двигался на ней от берега в сторону фарватера. Со слов очевидцев, судно резко встало на бок и перевернулось, - рассказал Сергей Трофимов.

Добравшись до места происшествия, спасатель увидел, что мужчина сидит на носу лодки, торчащем из воды, на корточках. Его быстро подняли на патрульный борт и отправили на берег. Он успел отплыть на 800 метров, спасательного жилета у него не было. Так что, говорят специалисты, ему повезло, что лодка не утонула совсем. В этот день была хорошая безветренная погода. Такое могло произойти из-за невнимательности водителя, уточнили в МЧС.

Всего с момента звонка в ЕДДС Сергею Трофимову до спасения мужчины прошло 25 минут.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.