Сильные дожди и ветер прогнозируют Хабаровскому краю 16 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Солнечная погода сменится дождями и сильным ветром в Хабаровске 16 мая. Синоптики обещают осадки ночью и после обеда. Хотя днем небо будет затянуто облаками, воздух все равно прогреется до +20, а ночью температура упадет до +8 градусов. В течение дня скорость ветра составит около четырех метров в секунду, а вот ночью сила порывов усилится до 20 метров.

На юге Хабаровского края погода 16 мая также будет дождливой. Ночью пройдут сильные осадки. Днем их интенсивность снизится. Температура во вторник будет колебаться в пределах +6…+22 градусов. Скорость ветра местами будет доходить до 20 метров в секунду.

В центре региона пройдут дожди, кроме Комсомольского, Солнечного и Амурского районов. Средняя скорость ветра составит 10 метров в секунду с порывами до 20 метров. Столбик термометра покажет от +3 до +22 градусов.

Северу Хабаровского края прогнозируют сильные дожди и мокрый снег с ветром до 25 метров в секунду. Больше всего осадков выпадет в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Ночью будет от -1 до +10, а днем от ноля до +17 градусов.

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