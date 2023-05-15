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НовостиНедвижимость15 мая 2023 6:41

В Хабаровске стартуют работы по ремонту теплотрассы на улице Ким Ю Чена

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) сообщает о начале реконструкции теплотрассы на участке улицы Ким Ю Чена от дома №79 до улицы Нагишкина
В Хабаровске стартуют работы по ремонту теплотрассы на улице Ким Ю Чена

В Хабаровске стартуют работы по ремонту теплотрассы на улице Ким Ю Чена

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В рамках производства работ запланировано поэтапное перекрытие проезжей части дороги.

1 этап: с 15 мая по 30 июня работы пройдут на отрезке от улицы Дикопольцева до улицы Московской.

2 этап: с 1 по 31 июля запланировано перекрытие дороги от Московской до Некрасова.

3 этап: с 1 по 15 августа работы выполнят на небольшом участке вблизи улицы Некрасова и дома №79 по улице Ким Ю Чена.

4 этап: с 16 августа по 15 сентября работы запланированы в границах улиц Дикопольцева и Нагишкина.

Завершение каждого этапа ремонтных работ тепловых сетей будет сопровождаться восстановлением нарушенного благоустройства.

Напомним, что ремонт теплотрассы на улице Ким Ю Чена - один из сложнейших и важнейших этапов ремонтной кампании Хабаровских тепловых сетей в 2023 году. Здесь выполнят реконструкцию трубы диаметром 600 миллиметров и тепловой камеры. Планируется уложить 900 метров сетей в однотрубном исполнении.