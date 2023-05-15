Росприроднадзор проверил Хабаровский НПЗ – запах не имеет отношения к предприятию Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю проверили Хабаровский нефтеперерабатывающий завод после жалоб жителей ряда районов краевого центра на неприятный запах. Специалисты установили, что запах не имеет отношения к предприятию.

Как сообщили на Хабаровском НПЗ, представители территориального управления Росприроднадзора побывали на предприятии с проверкой в четверг, 11 мая. Специалисты пришли к выводу, что завод не является источником посторонних запахов, на которые в последнее время жалуются жители окрестных микрорайонов краевой столицы.

- Произведен отбор проб атмосферного воздуха и в помещении МАОУ Хабаровска «Школа МЧС». Исследования проводились на бензин, предельные углеводороды, метилмеркаптан, сероводород, бензол, этенилбензол, этилбензол, алканы. Превышения предельно допустимых концентраций не выявлено, - говорится в пресс-релизе ведомства от 5 мая.

Напомним, что сообщения о неприятном запахе в районе Хабаровского НПЗ появились на прошлой неделе. Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора произвели отбор проб воздуха в непосредственной близости от завода.

Не содержится данных о высоком уровне загрязнения воздуха и в сводках Центра мониторинга загрязнения окружающей среды за 10-12 мая.

Тем не менее в местных медиаресурсах снова появилась информация о том, что жителей ряда территорий Хабаровска продолжает беспокоить удушающий запах. Его источник до сих пор не установлен. Вероятной причиной его появления могут быть природные пожары в пригороде Хабаровска, которые доставляют немало неприятностей жителям края в это время года. Только за прошедшие праздничные выходные в регионе было зафиксировано 42 возгорания сухой травы.